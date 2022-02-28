Компания ООО «LESTNIZA» производит проектирование, изготовление и монтаж лестниц под ключ в Москве и Подмосковье. Предоставляем свои услуги более 25 лет. Эксперты фирмы подбирают для наших клиентов варианты, которые отлично сочетаются с мебелью и интерьером помещения. Более 1000 выполненных работ. Большой опыт специалистов и высокая квалификация, а также тщательный контроль на всех этапах, обеспечивают производство в сжатые сроки с гарантией качества.

Помимо типов, представленных в каталоге, мы изготавливаем следующие виды лестниц: входные, внутренние, наружные, комбинированные, парящие, компактные, с забежными ступенями, на тетивах, лофт, с поворотом на 90 и180 градусов, одномаршевые, с подступенками, открытые, закрытые, с подиумом, круговые, угловые, прямые, полукруглые, уличные, на террасу, в подвал.

Индивидуальный дизайн лестниц позволяет подобрать наиболее оптимальный угол наклона, ширину, шаг, высоту и количество ступеней. Это делает подъем и спуск удобным и комфортным. Наши специалисты делают точные замеры размеров пролетов. Мастера выполняют сварные работы в соответствии с проектом, обеспечивая прочность и безопасность согласно заявленным нагрузкам. Тщательная обработка и покраска элементов обеспечивают дополнительный защитный слой и долговечность стальных конструкций из швеллера.

Для обшивки лестницы применяем следующие породы древесины:

Дуб. Бук. Сосна. Лиственница. Ясень.

При заказе лестницы у нас, Вы можете подобрать необходимую конфигурацию комплектующих: