Изготовление лестниц на заказ

Деревянные лестницы на второй этаж частного дома по доступной цене. Ступени, перила, балясины, лестничные марши, металлические каркасы.

Калькулятор лестницы
Работаем с 1997 года

Команда опытных квалифицированных профессионалов. Минимальные сроки производства лестниц.

Более 1000 реализованных объектов

Проекты в Московской, Владимирской, Тверской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ярославской областях.

Собственные производственные площади

Работаем без посредников на современном профессиональном оборудовании. Используем качественные материалы.

Расчет лестницы онлайн

Ваши параметры отправлены менеджеру. Оставьте свой номер телефона и мы Вам сообщим конечную стоимость изготовления лестницы.

Примеры наших работ

Каталог лестниц на заказ

Винтовые

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Деревянные

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На металлическом каркасе

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С площадкой

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Кованые

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На монокосоуре

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Межэтажные

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Забежные

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П - образные

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Двухмаршевые

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С поворотом

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На мансарду

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Для частного дома

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Для дачи

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На крыльцо

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Цена лестницы на заказ

  • Деревянная лестница от 190 000 руб

    Различные виды пород древесины (сосна, дуб, бук, ясень, лиственница).

  • Лестница на металлическом каркасе от 300 000 руб

    Качественная обработка материалов несущих конструкций.

  • Отделка бетонной лестницы от 180 000 руб

    Придание законченного и эстетического вида.

  • Консольная лестница от 500 000 руб

    Современная конфигурация в хай тек стиле.

Как мы работаем

Проведение замеров

Специалист выполнит замеры на объекте и ответит на ваши вопросы.

Согласование

Предварительный проект, согласование услуг, объёмов работ и сроков выполнения.

Заключение договора

Подписание документов (договора, проекта).

Производственные работы

Изготовим лестницу и все необходимые элементы на собственных площадях.

Строительство на объекте

Строительно-монтажные работы на объекте заказчика.

Счастливое пользование!

Завершение работ, долгое, счастливое пользование лестницей!

Компания ООО «LESTNIZA» производит проектирование, изготовление и монтаж лестниц под ключ в Москве и Подмосковье. Предоставляем свои услуги более 25 лет. Эксперты фирмы подбирают для наших клиентов варианты, которые отлично сочетаются с мебелью и интерьером помещения. Более 1000 выполненных работ. Большой опыт специалистов и высокая квалификация, а также тщательный контроль на всех этапах, обеспечивают производство в сжатые сроки с гарантией качества.

Помимо типов, представленных в каталоге, мы изготавливаем следующие виды лестниц: входные, внутренние, наружные, комбинированные, парящие, компактные, с забежными ступенями, на тетивах, лофт, с поворотом на 90 и180 градусов, одномаршевые, с подступенками, открытые, закрытые, с подиумом, круговые, угловые, прямые, полукруглые, уличные, на террасу, в подвал.

Индивидуальный дизайн лестниц позволяет подобрать наиболее оптимальный угол наклона, ширину, шаг, высоту и количество ступеней. Это делает подъем и спуск удобным и комфортным. Наши специалисты делают точные замеры размеров пролетов. Мастера выполняют сварные работы в соответствии с проектом, обеспечивая прочность и безопасность согласно заявленным нагрузкам. Тщательная обработка и покраска элементов обеспечивают дополнительный защитный слой и долговечность стальных конструкций из швеллера.

Для обшивки лестницы применяем следующие породы древесины:

  1. Дуб.
  2. Бук.
  3. Сосна.
  4. Лиственница.
  5. Ясень.

При заказе лестницы у нас, Вы можете подобрать необходимую конфигурацию комплектующих:

  • балюстрады;
  • балясины;
  • косоур;
  • доска;
  • опорные столбы;
  • перила;
  • крепления;
  • поручни;
  • стойки;
  • ступени;
  • стекла.

Производственная компания «LESTNITZA» предоставляет услуги по проектированию, производству и установке различных лестничных конструкций, в том числе и по индивидуальным размерам в Москве и Московской области. У нас возможно заказать лестницу от варианта эконом до элитной модели. Мы стремимся найти индивидуальное решение в дизайне и конструкции каждого заказа, чтобы обеспечить высокое качество готовой лестницы и максимальный комфорт при его эксплуатации.

Основные позиции лестничного производства – это лестницы на бетоне, металлокаркасе, косоуре,  тетивах или больцах. Каждый заказ реализуется с учетом всех пожеланий заказчика. Наши работы имеют отличные технические и эксплуатационные качества благодаря собственным секретам производства и профессионализму мастеров. В процессе производства применяется исключительно современное оборудование и безопасные материалы, прошедшие все этапы обработки и имеющие соответствующие сертификаты качества.

Технология производства предусматривает высокий контроль за качеством продукции, а опытные мастера максимально учитывают требования заказчика. Мы рады предоставить наши возможности и знания для создания по-настоящему живых, безопасных и уникальных лестниц с удобными ступенями для Вашего жилища. Благодаря богатому опыту изготовления деревянных лестниц, мы способны воплотить Вашу идею так, чтобы изделие стало объектом зависти гостей дома, настоящим центром внимания и образцом надежности.

В настоящее время имеем в своем составе надежную и слаженную команду конструкторов-дизайнеров, мастеров и других сотрудников, участвующих в технологическом процессе. Наши менеджеры предложат сделать выбор среди популярных форм лестниц для квартиры или коттеджа.

Замерщик проведет консультацию и поможет выбрать отделку, покрытие и облицовку лестницы, а также комфортную высоту ступеней. В день доставки привезем компоненты и аккуратно занесем их, не повреждая проемы.

Предлагаем большой выбор материалов для деревянных лестниц: сосна, дуб, бук, ясень, лиственница по доступной цене.

Независимо от типа лестницы, правильно спроектированная конструкция, учитывающая особенности интерьера, не только будет удобной в эксплуатации, но и станет удивительным по красоте декоративным украшением дома. Наши специалисты выполняют все заказы с огромным удовольствием и любовью, вкладывая в творение весь свой богатый опыт и все Ваши пожелания.

Наши цены приятно вас порадуют!

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Деревянная лестница на второй этаж, изготовленная на заказ
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