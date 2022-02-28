Изготовление лестниц на заказ
Деревянные лестницы на второй этаж частного дома по доступной цене. Ступени, перила, балясины, лестничные марши, металлические каркасы.
Команда опытных квалифицированных профессионалов. Минимальные сроки производства лестниц.
Проекты в Московской, Владимирской, Тверской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ярославской областях.
Работаем без посредников на современном профессиональном оборудовании. Используем качественные материалы.
Расчет лестницы онлайн
Каталог лестниц на заказ
Винтовые
Деревянные
На металлическом каркасе
С площадкой
Кованые
На монокосоуре
Межэтажные
Забежные
П - образные
Двухмаршевые
С поворотом
На мансарду
Для частного дома
Для дачи
На крыльцо
Цена лестницы на заказ
- Деревянная лестница от 190 000 руб
Различные виды пород древесины (сосна, дуб, бук, ясень, лиственница).
- Лестница на металлическом каркасе от 300 000 руб
Качественная обработка материалов несущих конструкций.
- Отделка бетонной лестницы от 180 000 руб
Придание законченного и эстетического вида.
- Консольная лестница от 500 000 руб
Современная конфигурация в хай тек стиле.
Как мы работаем
Специалист выполнит замеры на объекте и ответит на ваши вопросы.
Предварительный проект, согласование услуг, объёмов работ и сроков выполнения.
Подписание документов (договора, проекта).
Изготовим лестницу и все необходимые элементы на собственных площадях.
Строительно-монтажные работы на объекте заказчика.
Завершение работ, долгое, счастливое пользование лестницей!
Компания ООО «LESTNIZA» производит проектирование, изготовление и монтаж лестниц под ключ в Москве и Подмосковье. Предоставляем свои услуги более 25 лет. Эксперты фирмы подбирают для наших клиентов варианты, которые отлично сочетаются с мебелью и интерьером помещения. Более 1000 выполненных работ. Большой опыт специалистов и высокая квалификация, а также тщательный контроль на всех этапах, обеспечивают производство в сжатые сроки с гарантией качества.
Помимо типов, представленных в каталоге, мы изготавливаем следующие виды лестниц: входные, внутренние, наружные, комбинированные, парящие, компактные, с забежными ступенями, на тетивах, лофт, с поворотом на 90 и180 градусов, одномаршевые, с подступенками, открытые, закрытые, с подиумом, круговые, угловые, прямые, полукруглые, уличные, на террасу, в подвал.
Индивидуальный дизайн лестниц позволяет подобрать наиболее оптимальный угол наклона, ширину, шаг, высоту и количество ступеней. Это делает подъем и спуск удобным и комфортным. Наши специалисты делают точные замеры размеров пролетов. Мастера выполняют сварные работы в соответствии с проектом, обеспечивая прочность и безопасность согласно заявленным нагрузкам. Тщательная обработка и покраска элементов обеспечивают дополнительный защитный слой и долговечность стальных конструкций из швеллера.
Для обшивки лестницы применяем следующие породы древесины:
- Дуб.
- Бук.
- Сосна.
- Лиственница.
- Ясень.
При заказе лестницы у нас, Вы можете подобрать необходимую конфигурацию комплектующих:
- балюстрады;
- балясины;
- косоур;
- доска;
- опорные столбы;
- перила;
- крепления;
- поручни;
- стойки;
- ступени;
- стекла.
Производственная компания «LESTNITZA» предоставляет услуги по проектированию, производству и установке различных лестничных конструкций, в том числе и по индивидуальным размерам в Москве и Московской области. У нас возможно заказать лестницу от варианта эконом до элитной модели. Мы стремимся найти индивидуальное решение в дизайне и конструкции каждого заказа, чтобы обеспечить высокое качество готовой лестницы и максимальный комфорт при его эксплуатации.
Основные позиции лестничного производства – это лестницы на бетоне, металлокаркасе, косоуре, тетивах или больцах. Каждый заказ реализуется с учетом всех пожеланий заказчика. Наши работы имеют отличные технические и эксплуатационные качества благодаря собственным секретам производства и профессионализму мастеров. В процессе производства применяется исключительно современное оборудование и безопасные материалы, прошедшие все этапы обработки и имеющие соответствующие сертификаты качества.
Технология производства предусматривает высокий контроль за качеством продукции, а опытные мастера максимально учитывают требования заказчика. Мы рады предоставить наши возможности и знания для создания по-настоящему живых, безопасных и уникальных лестниц с удобными ступенями для Вашего жилища. Благодаря богатому опыту изготовления деревянных лестниц, мы способны воплотить Вашу идею так, чтобы изделие стало объектом зависти гостей дома, настоящим центром внимания и образцом надежности.
В настоящее время имеем в своем составе надежную и слаженную команду конструкторов-дизайнеров, мастеров и других сотрудников, участвующих в технологическом процессе. Наши менеджеры предложат сделать выбор среди популярных форм лестниц для квартиры или коттеджа.
Замерщик проведет консультацию и поможет выбрать отделку, покрытие и облицовку лестницы, а также комфортную высоту ступеней. В день доставки привезем компоненты и аккуратно занесем их, не повреждая проемы.
Предлагаем большой выбор материалов для деревянных лестниц: сосна, дуб, бук, ясень, лиственница по доступной цене.
Независимо от типа лестницы, правильно спроектированная конструкция, учитывающая особенности интерьера, не только будет удобной в эксплуатации, но и станет удивительным по красоте декоративным украшением дома. Наши специалисты выполняют все заказы с огромным удовольствием и любовью, вкладывая в творение весь свой богатый опыт и все Ваши пожелания.
Наши цены приятно вас порадуют!